Calciomercato – Affari e trattative 20 luglio – Inter di nuovo su Dzeko; Napoli-Jovic

Il calciomercato almeno per quanto riguarda questo fine settimana è stato abbastanza fiacco ma non sono mancate notizie che possono cambiare il futuro di alcuni calciatori. Dzeko ritorna nei pensieri dell’Inter, così come Jovic in quelli del Napoli se salta definitivamente Osimhen. Gli affari e le trattative proseguono.

Inter: idea Dzeko se parte Sanchez

Un anno fa l’Inter ha tentato fortemente Edin Dzeko, su richiesta di Antonio Conte, ma alla fine l’attaccante è rimasto alla Roma. Adesso, però, la trattativa potrebbe riaprirsi, soprattutto se i nerazzurri dovessero perdere Alexis Sanchez, che è richiesto da Guardiola al Manchester City, squadra che non avrebbe problemi a pagare i 20 milioni richiesti dal Manchester United.

Napoli: tutto su Jovic se sfuma Osimhen

Luka Jovic è la prima alternativa se dovesse saltare l’affare per Victor Osimhen. Il Napoli attenderà ancora qualche giorno per capire la decisione finale dell’attaccante del Lilla, poi sarebbe pronto a tuffarsi sul bomber del Real Madrid, complice anche l’ottimo rapporto con il suo agente Fali Ramadani e con le stesse merengues.

De Silvestri si svincola dal Torino: può raggiungere Mihajlovic

Dovrebbe terminare a fine stagione l’avventura al Torino di Lorenzo De Silvestri. Il difensore romano andrà via dal club granata a parametro zero. L’esterno raggiungerà Sinisa Mihajlovic al Bologna, con cui è pronto l’accordo definitivo.