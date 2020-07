Calciomercato Roma – Arriva la cessione del difensore. Zaniolo in settimana l’incontro con l’agente

By

Calciomercato Roma – Dopo il pareggio di ieri sera contro l’Inter, oggi è il giorno del mercato. Bisogna ancora fare i conti con le varie cessioni da fare in casa Roma, e mentre il futuro di Under, Kluivert e soprattutto Zaniolo è incerto il Verona pensa al dopo Kumbulla e chiude l’acquisto di Cetin, difensore dei giallorossi.

Questa è la settimana in cui i dirigente del club incontreranno gli agenti di Zaniolo, il suo futuro a Roma sembra sempre più lontano, vedremo dopo i vari incontri cosa sarà deciso. Il comportamento assunto ultimamente dal giovane centrocampista non lo aiuta, e i problemi con Fonseca si sono intensificati.

Calciomercato Roma – Cetin è a un passo dal Verona

La squadra gialloblu ha messo gli occhi sul giovane turco della Roma, il giocatore è sulla lista dei desideri di molte squadre europee, ma il Verona è a un passo dall’accordo totale con società e giocatore.

L’interessamento a questo difensore è una chiara mossa, da parte della società nel volersi coprire in quel reparto, viste le cessioni, ormai sicure, di Rrahmani e Kumbulla, con il secondo che ha un accordo di massima con la Lazio.

Prestito con diritto di riscatto, sarebbe questa la formula che i veronesi avrebbero adottato per convincere la società giallorossa a cedere il suo difensore. La Roma sembra aver accettato questa formula, anche per iniziare a snellire la rosa e provare a fare cassa con i giovani calciatori che ha in rosa.

Calciomercato Roma – Zaniolo si allontana

Nella gara di ieri sera il giovane gioiellino della Roma, Niccolò Zaniolo è rimasto in tribuna per un infortunio al polpaccio, ma le voci su un suo possibile addio si fanno sempre più forti. Dopo la scorsa partita ci furono i duri interventi di Mancini e Fonseca sul suo comportamento in campo, e il giocatore senza mezzi termini rispose al difensore, creando un vero e proprio battibecco tra i due.

Con Fonseca negli ultimi tempi il suo rapporto è andato peggiorando, e l’unica persona che vorrebbe ancora a Roma Zaniolo è il presidente Pallotta. In settimana, però, ci sarà un’incontro significativo tra gli agenti del giocatore e i dirigenti del club, dopo questo incontro potremo avere qualche notizia più certa sul giocatore.

Al momento qualsiasi ipotesi sembra azzardata, ma la sua permanenza con i giallorossi sembra compromessa, il giocatore in campo ha fatto vedere tanta qualità, ma bisogna ridimensionarlo sotto l’aspetto caratteriale.