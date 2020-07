Juventus – Lazio – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tra poche ore andrà in scena Juventus – Lazio, allo Juventus Stadium di Torino, partita che può regalare ai bianconeri l’ultimo vero strappo sulla seconda in classifica proiettandola a + 8 dall’Inter seconda e concludendo così la lotta scudetto.

La Lazio vuole invece rialzarsi e riprendersi la terza posizione ai danni dell’Atalanta. Sarà una partita molto aperta, con molti capovolgimenti di scena. L’arbitro della gara sarà il Sig. Orsato, con Manganelli e Preti assistenti, 4° uomo Piccinini, Mazzoleni e Schenone al Var.

Juventus – Lazio: Ultime dai campi

Inzaghi negli ultimi giorni ha perso molti giocatori titolari, tra cui Luis Alberto, il cervello del suo gioco. Al suo posto ci sarà Cataldi, con Immobile e Caicedo che formeranno la coppia d’attacco, ancora ai box Correa. Lukaku sulla fascia al posto dell’infortunato Jony.

Sarri ritrova Cuadrado e lo lancerà subito titolare sulla fascia sinistra in difesa, mentre Bernardeschi non sarà disponibile per squalifica. Ancora panchina per Higuain, che sarà pronto a subentrare a gara in corso. Douglas Costa con Dybala e Cristiano Ronaldo saranno gli uomini più avanzati della Juventus.

Juventus – Lazio: Formazioni ufficiali

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic; Cataldi, Parolo, Lukaku; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi