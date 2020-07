Nicola Vivarelli torna sulle sue storie Instagram e spiega di essere stato abbandonato da Gemma Galgani nelle ultime settimane. Da quanto Uomini e Donne ha chiuso per la classica pausa estiva, la dama del parterre femminile sembrava pronta a conoscere il cavaliere lontano dalle telecamere.

In un primo momento infatti, è stato proprio così e la coppia è stata più volte avvistata passeggiando per le vie di Roma e all’interno di ristoranti appartati. Tra di loro infatti, c’è stato anche un piacevole bacio con indosso le mascherine, gesto che la dama ha spiegato di aver apprezzato tantissimo nonostante il distanziamento social che preferiva mantenere.

Qualcosa nelle ultime settimane però, sembrava essere completamente cambiato visto che la coppia sembrava essere completamente sparita sia dai social e da tutto il resto. Nicola Vivarelli durante la giornata ha spiegato finalmente quello che realmente sta succedendo all’interno della frequentazione. Quali son ostate le sue parole?

Nicola Vivarelli abbandonato da Gemma

La dama del talk show sembra infatti essersi allontanata senza un vero e proprio motivo nei confronti di Nicola. La motivazione infatti a detta di Nicola sembra infatti inesistente, e spiega ai suoi fan quello che neanche lui sta capendo.

Nonostante la distanza che tra i due sembrava non creare fin troppi problemi grazie alle tantissime chiamare e videochiamate che i due si facevano quotidianamente, da parte di Gemma sembra tutto cambiato.

Durante la giornata di ieri infatti, Nicola Vivarelli ha spiegato ai propri fan e ai social come stanno realmente le cose tra lui e Gemma. La “colpa” infatti, sembra essere della dama che, non ha più voglia di continuare la frequentazione con l’ex cavaliere. Quali sono state le sue parole?

Dama allontana Nicola

L’ex cavaliere di Uomini e Donne confessa così quello che sta passando con Gemma Galgani e conferma la pseudo crisi che li avrebbe resi protagonisti.

Nicola Vivarelli è stato così abbandonato da Gemma Galgani e le sue parole sono ovvie: “Sono invitato a casa di un amico di un mio amico, un posto meraviglioso. Ovviamente vi domanderete e mi domanderete come mai Gemma non sia con me. Purtroppo, ragazzi, a me dispiace molto di questa cosa, ovviamente vorrei che Gemma fosse qui con me, sarebbe la prima cosa che vorrei. Però purtroppo, nonostante i ripetuti inviti, si vede che Gemma non vuol venire attualmente, quindi io più che invitare non so che fare”.