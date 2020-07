Atalanta – Bologna – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Ore 19:30 all’Atleti azzurri d’Italia andrà in scena Atalanta – Bologna. I rossoblu ormai salvi e impossibilitati a conquistare un posto in Europa vogliono onorare quanto di buono fatto finora. Non hanno nulla da chiedere ma cercheranno comunque di mettere in difficoltà i padroni di casa.

Atalanta che arriva dal pareggio contro l’Hellas Verona, e ormai sicura di un posto in Champions vorrebbe finire avanti all’Inter. Bergamaschi 3° in classifica vorrebbero migliorare il posto in classifica ottenuto lo scorso anno. Gasperini chiederà ai suoi di non addormentare il ritmo ma di continuare a giocare come fatto fin’ora.

Atalanta – Bologna: Probabili formazioni

L’unico assente tra i padroni di casa è lo squalificato Hateboer, che lascia la sua fascia a Castagne. I rossoblu devono invece fare a meno di Bani, Schouten e Dijks.

Atalanta (3-4-2-1):Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Svanberg, Medel; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Atalanta – Bologna: Pronostico

Partita in cui entrambe le squadre hanno poco da chiedere, ma nessuna delle due si arrenderà facilmente. Per questo match prevediamo un segno GOL.

Atalanta – Bologna: Dove vederla in tv e streaming

Il match verrà trasmesso dalla piattaforma Sky e dai suoi canali dedicati. È possibile inoltre seguire la partita sull’applicazione Sky Go scaricabile sia da Android che da Apple.