Calciomercato Crotone – Promozione e sogno Florenzi

Calciomercato Crotone – Promozione Serie A

In casa Crotone è iniziato il conto alla rovescia per il ritorno della squadra rossoblu nella massima divisione che potrebbe arrivare proprio domenica a Livorno.

Il Crotone, attualmente in seconda posizione con sei punti di vantaggio sull’inseguitrice Spezia, potrebbe conquistare l’aritmetica promozione in massima serie in caso di successo e mancata vittoria dello Spezia.

Calciomercato Crotone – Il sogno

La società inizia a pensare al prossimo campionato e come giocarselo al meglio con possibili colpi di mercato da portare a termine nelle settimane successive alla chiusura della stagione. Il sogno principale è il ritorno di Alessandro Florenzi, anche se ci sono gli ostacoli ingaggio e volontà del calciatore.

Alessandro Florenzi a Crotone ha mosso i suoi primi passi nel calcio professionistico dopo la trafila del settore Primavera della Roma. Su di lui si sarebbe soffermata l’attenzione dei rossoblu interessati ad un eventuale prestito, c’è anche la Fiorentina con l’eventuale progetto De Rossi e l’Atalanta sullo sfondo.

Se Fiorentina e Atalanta possono contare su un peso economico importante, la scelta di Crotone potrebbe rappresentare, per un calciatore umile come Florenzi, una scelta di vita dettata dai ricordi e dalle emozioni.