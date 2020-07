Calciomercato Inter – Nuova pista per la fascia sinistra, si prova il grande colpo

Calciomercato Inter sempre più in fibrillazione in questi ultimi giorni dove tutte le attenzioni sono rivolte al ruolo di terzino sinistro, dopo Emerson Palmieri e Gosens nella giornata di oggi la società nerazzurra si è fiondata su un altro obiettivo: David Alaba!

Come è nata l’idea Alaba

David Alaba è un calciatore seguito da molti club di spicco del panorama europeo anche se il Bayern Monaco non vorrebbe privarsene, ma vista l’esplosione di Davies e il contratto in scadenza nel prossimo anno dell’austriaco, davanti ad una super offerta i bavaresi potrebbero anche pensarci. Questo pure perchè l’agente di Alaba ha chiesto un ingaggio da top player per il rinnovo del 28enne austriaco.

Le difficoltà che sta trovando il Bayern Monaco per il rinnovo hanno spinto l’Inter a provare un approccio per il calciatore pur sapendo della forte concorrenza, ma Marotta vuole assicurarsi il meglio in quel ruolo e il Chelsea continua a sparare alto per Emerson Palmieri.

Alaba-Inter: l’ostacolo ingaggio

Seppur Alaba piaccia e tanto anche ad Antonio Conte bisognerà comunque non solo trovare l’accordo economico con il Bayern Monaco (che potrebbe anche essere facilitato dal riscatto di Perisic), ma soprattutto soddisfare le esigenze economiche del calciatore, il quale chiede un contratto di 5 anni alla cifra di 20 milioni netti a stagione. Almeno questo è quanto stato chiesto al Bayern forse per lasciare la Bavaria e accasarsi altrove, quindi bisognerà capire le reali intenzioni dell’austriaco, che non va dimenticato ha più volte affermato di preferire la Premier e la Liga al calcio italiano.

Gosens ed Emerson Palmieri non si mollano

Quello di arrivare ad Alaba al momento sembra più un sogno, mentre la realtà porta sempre due nomi: Gosens ed Emerson Palmieri. L’Inter aspetta che soprattutto il Chelsea abbassi le pretese per l’italo-brasiliano.