Film Stasera in Tv – The Divergent Series: Insurgent – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Divergent Series: Insurgent. Produzione statunitense del 2015, per la regia di Robert Schwentke con Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Octavia Spencer, Naomi Watts, nei ruoli principali. Ambientato in un futuro distopico post apocalittico, è il sequel di Divergent del 2014, ed è l’adattamento cinematografico del romanzo Insurgent del 2012, scritto da Veronica Roth, secondo della serie costituita da tre libri.

The Divergent Series: Insurgent – Trama

Insurgent segue Tris e la sua ricerca di alleati e risposte tra le rovine di una futuristica Chicago. Tris (Shailene Woodley) e Quattro (Theo James) sono in fuga, inseguiti da Jeanine (Kate Winslet), la leader degli Eruditi, una fazione elitaria assetata di potere. In corsa contro il tempo, devono scoprire il motivo per cui la famiglia di Tris ha sacrificato la propria vita e perché i vertici degli Eruditi fanno di tutto per fermarli. Braccata dalle scelte compiute nel passato ma decisa a proteggere chi ama, Tris, con Quattro al suo fianco, affronta sfide impossibili fino a scoprire la verità sul passato e le conseguenze che avrà sul futuro del loro mondo.

The Divergent Series: Insurgent – Trailer Video

The Divergent Series: Insurgent – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Divergent Series: Insurgent

Genere: Fantascienza

Durata: 2h

Anno: 2015

Paese: USA

Regia: Robert Schwentke

Cast: Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Octavia Spencer, Naomi Watts, Miles Teller, Ansel Elgort, Jai Courtney, ZoË Kravitz, Mekhi Phifer, Ben Lamb, Keiynan Lonsdale

The Divergent Series: Insurgent – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre), alle ore 21.04 di oggi martedì 21 Luglio 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine degli episodi in replica di Big Bang Theory stagione 12.