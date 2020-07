Inter – Fiorentina: in Coppa Italia 2020 l’hanno spuntata i nerazzurri – VIDEO

Inter – Fiorentina non è la prima volta che quest’anno si affrontano a San Siro, infatti si sono già sfidate in Coppa Italia nei quarti di finale il 29 gennaio 2020 ed in quella occasione i nerazzurri hanno avuto la meglio sui viola per 2-1, grazie alle reti di Candreva e Barella, intervallate dal momentaneo pareggio di Caceres.

Una gara emozionante che vale la pena rivivere in questo VIDEO: