Inter – Fiorentina – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Inter – Fiorentina sono pronte a scendere in campo per darsi battaglia in questa 35a giornata di Serie A. Una partita che vale solo per i padroni di casa, che devono riprendersi il secondo posto, ma i viola cercano una vittoria di prestigio.

Inter – Fiorentina: Ultime dai campi

Qui Inter – Conte rilancerà in attacco Lukaku in coppia con Sanchez, facendo rifiatare Lautaro Martinez. A centrocampo, invece, sugli esterni spazio a Moses e Biraghi con Brozovic e Barella centrali. Sulla trequarti Borja Valero favorito su Eriksen, in difesa, davanti ad Handanovic, D’Ambrosio e Godin dal 1′ in luogo di Skriniar e Bastoni.

Qui Fiorentina – Iachini ritrova Dalbert dopo i problemi fisici accusati dal brasiliano e avrà ancora Benassi ai box per l’infortunio. Il tecnico marchigiano potrebbe riproporre il 3-5-2 con Chiesa sulla destra a tutta fascia e Ribery in prima linea assieme a Cutrone, quest’ultimo favorito su Kouamé per una questione di turnover. Pulgar agirebbe da playmaker, con Duncan e Castrovilli nel ruolo di mezzali al suo fianco. In porta Terracciano, visto che Dragowski non è stato convocato per la lombalgia, mentre Milenkovic, capitan Pezzella e Caceres comporranno la linea difensiva.

Inter – Fiorentina: Formazioni ufficiali

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; B. Valero; Lukaku, Sanchez.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.