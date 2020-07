Lecce – Brescia – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tutto pronto al Via del Mare per lo scontro salvezza tra Lecce e Brescia per la 35^ giornata di serie A calcio d’inizio ore 21:45. Si respira l’aria delle grandi occasioni a Lecce e parola d’ordine è non sbagliare.

Si prevede una gara combattuta e aperta su tutti i fronti perché entrambe le squandro non vogliono e non devono perdere se vogliono proseguire il cammino per salvarsi dalla retrocessione.

Lecce – Brescia – Ultime dai campi

Il Lecce, dopo la sconfitta col Genoa, è costretto a vincere per continuare la corsa alla salvezza.

Liverani deve fare a meno tra squalifiche ed infortuni di Petriccione, Deiola, Calderoni e Rossettini mentre Farias e Babacar sono ancora acciaccati. C’è il rientro di Falco, che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, e dovrebbe giocare un tempo, se sarà schierato dall’inizio potrebbe riposare per una frazione Mancosu oppure Majer.

Il Brescia di mister Lopez arriva, dopo la vittoria con la Spal, con un pizzico di entusiasmo e speranza in più.

Per mister Lopez manca solo Spalek squalificato e quindi schierare formazione tipo con il suo classico 4-4-2

Lecce – Brescia – Formazioni ufficiali

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Paz, Lucioni, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Saponara; Babacar.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mateju; Dessena, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Donnarumma, Torregrossa.