Lecce – Brescia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

Oggi allo stadio “Via del Mare” di Lecce va di scena la partita più importante della 35esima giornata di campionato di serie A tra Lecce e Brescia.

Calcio d’inizio alle ore 21:45 per questo accesissimo scontro salvezza dove entrambe le squadre vorranno vincere per lottare e conquistare questa salvezza.

Il Lecce deve vincere per cercare di tornare in corsa per la salvezza mentre il Brescia deve vincere per tornare in corsa almeno per il terzultimo posto e sperare.

Entrambe si giocano un’intera stagione.

Le parole di mister Liverani: “Non è facile, però non abbiamo tempo per pensare ad altro. Sappiamo che contro il Genoa era importante, ma quella con il Brescia è definitiva: per noi è la finale, se non si vince i sogni possono svanire. Se si vince il fuoco della speranza rimane acceso”

Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha analizzato la gara durante la conferenza stampa «Bisogna cercare di giocare come nel secondo tempo contro la Spal. Siamo stati più efficaci al momento di andare sulle fasce. Abbiamo avuto i tempi giusti per cercare e trovare i due attaccanti, siamo stati bravi anche sulle marcature preventive».

Lecce – Brescia – Probabili formazioni

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Paz, Lucioni, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Saponara; Babacar.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mateju; Dessena, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Donnarumma, Torregrossa.

Lecce – Brescia – Pronostico

Questa sarà una gara combattutissima dove nessuno può permettersi un passo falso e si affrontano le peggiori difese della serie A.

Quindi sarà una partita a viso aperto e abbastanza equilibrata, il Lecce potrebbe avere motivazioni maggiori per questo il nostro pronostico è: 1

Lecce – Brescia – Dove vederla in tv e streaming

Il match Lecce-Brescia, con fischio d’inizio previsto alle ore 21:45, sarà visibile in diretta tv su Sky, sul canale 255 di Sky Sport. In diretta streaming la partita sarà visibile su tutti i dispositivi Android e Ios attraverso app Sky Go per gli abbonati Sky