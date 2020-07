Parma – Napoli – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Oggi mercoledì 22 luglio alle ore 19.30 Parma e Napoli daranno vita ad una gara interessante, valevole per la 35esima giornata di campionato: si tratta di due compagini dal trend recente praticamente opposto, che nel girone di andata hanno vissuto una stagione dai risvolti differenti.

Il Parma infatti non è mai stato seriamente in lotta per non retrocedere ed ha mostrato un buon calcio, riuscendo a mettere in difficoltà più di una “big”, ma da quando il campionato è ricominciato dopo la pausa dovuta al Covid, i ducali non hanno dato seguito al resto del torneo: dal ritorno in campo il Parma ha vinto solo una sfida, contro il Genoa in trasferta, mentre sono arrivate ben 6 sconfitte.

Dopo un girone di andata problematico sotto tutti i punti di vista, che ha visto Ancelotti venire esonerato dalla panchina del Napoli, i partenopei hanno ritrovato continuità sotto la gestione Gattuso, e con la vittoria della Coppa Italia la stagione si è “salvata”.

Parma – Napoli – Probabili formazioni

Per il Parma, ritorna Darmian, a sinistra giocherà Pezzella, Grassi e Kurtic saranno assistiti da Brugman e davanti Kulusevski e Gervinho daranno supporto all’unica punta, probabilmente Inglese.

Gattuso non rischierà Mertens, uscito anzitempo dalla sfida contro l’Udinese, molto probabile l’impiego di Lozano “falso nueve” al suo posto. A centrocampo dovrebbe ritornare Allan al posto di Zielinski, ritrova il suo posto Di Lorenzo al posto di Hysaj. Meret prende il posto di Ospina.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Allan; Politano, Lozano, Insigne.

Parma – Napoli – Pronostico

Difficilmente sarà una gara troppo tattica, mentre è probabile che si assista a diversi goal: consigliamo il segno Over 2,5.

Parma – Napoli – Dove Vederla

La partita verrà trasmessa da DAZN, che ne detiene i diritti in esclusiva per tutti gli abbonati. Oltre che tramite sito ufficiale e app per iOs e Android, la partita sarà visibile anche per gli abbonati Sky in possesso del pacchetto DAZN, che potranno assistere al match sul canale DAZN1.