Ricetta crostata alla frutta: ingredienti, preparazione e consigli

La crostata alla frutta è un dolce classico, intramontabile, di grande effetto, anche se non molto difficile da preparare. Questo dolce lo si prepara facendo una base di pasta frolla, che viene poi farcito con una buonissima crema pasticcera ricoperta dalla frutta. Si possono utilizzare tantissime tipologie di frutta, a seconda di quella che trovate di stagione, e a seconda di quali vi piace. Questa crostata è ottima da gustare sia a fine pasto, ad esempio se avete degli ospiti, ma è ottima anche per una merenda o una colazione golosa. Si serve fredda per cui è un dolce ottimo da preparare in estate.

Crostata alla frutta – Ingredienti

Per la pasta frolla, per uno stampo da 24 cm.

Tuorli 2

Farina 00 250 g

Baccello di vaniglia 1

Zucchero a velo 100 g

Burro freddo 150 g

Per la crema pasticcera:

Scorza di limone ½

Zucchero 120 g

Tuorli 4

Latte intero 500 g

Amido di mais (maizena) 40 g

Farina 00 20 g

Per la ricopertura:

Fragole 50 g

Kiwi 1

Arance 1

Mirtilli 20 g

Per lucidare:

Confettura di albicocche 50 g

Acqua 10 g

Crostata alla frutta – Preparazione

Per preparare la crostata alla frutta iniziate a realizzare la pasta frolla mettendo nella tazza di un mixer munito di lame: la farina, lo zucchero a velo, i semini interni di una bacca di vaniglia e il burro freddo di frigorifero tagliato a dadini. Frullate fino a rendere il burro fine come la sabbia, poi unite i tuorli d’uovo e frullate nuovamente fino a che si formeranno delle grosse briciole.

Se non avete il mixer potete usare una planetaria munita di foglia oppure potete impastare semplicemente a mano, avendo cura di lavorare velocemente l’impasto per non scaldarlo troppo.

Trasferite il tutto su di un piano di lavoro e impastate velocemente fino ad ottenere un composto omogeneo a cui darete la forma di un panetto. Avvolgetelo con la pellicola trasparente e fate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Nel frattempo preparate la crema pasticcera versando in un pentolino il latte e la scorza di mezzo limone. Portate il latte a sfiorare il bollore e intanto versate i tuorli in una ciotola, aggiungete lo zucchero e mescolate rapidamente con una spatola o con una frusta. Aggiungete anche l’amido di mais e la farina, setacciati insieme e mescolate nuovamente.

Quando il latte sfiorerà il bollore eliminate la scorza di limone e versatene un po’ nel composto di tuorli, mescolando rapidamente per stemperarlo. A questo punto versate nuovamente nel pentolino con il latte, mescolate e riportate sul fuoco. Lasciate addensare la vostra crema pasticcera, mescolando di continuo; la crema sarà pronta quando affioreranno le bolle in superficie.

Versate la crema in un contenitore basso e largo, copritela con della pellicola trasparente e lasciatela raffreddare a temperatura ambiente; poi mettetela in frigorifero a rassodare.

Nel frattempo prendete la pasta frolla, stendetela su una spianatoia leggermente infarinata e ricavatene un cerchio dello spessore di 4 mm circa; con l’aiuto del matterello sollevate la frolla già stesa, e ponetela sulla tortiera circolare del diametro di 24 cm.

Fate aderire bene la frolla allo stampo e tagliate con un coltellino la pasta in eccesso che fuoriesce dai bordi. Bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta così che durante la cottura non si creino delle bolle e la pasta non si gonfierà. Procedete con la cottura alla cieca, ovvero coprite la frolla con un disco di carta forno e poi rovesciateci dentro delle sfere di ceramica (o dei ceci secchi) che terranno la pasta schiacciata e in forma durante la cottura.

Cuocete in forno statico preriscaldato a 170° per circa 15 minuti. Sfornate la base di frolla, eliminate le sfere e la carta e infornatela di nuovo per 15 minuti, in modo che si colorisca e si asciughi anche il fondo, dopodiché estraetela definitivamente e lasciatela raffreddare su di una gratella. Prendete la crema pasticcera, ormai fredda, e rendetela di nuovo vellutata sbattendola con uno sbattitore per qualche minuto.

Ponetela dentro ad una tasca da pasticcere e utilizzatela per ricoprire il fondo della crostata, poi livellate la crema con una spatola.

Dedicatevi al taglio della frutta, dopo averla lavata accuratamente. Tagliate le arance a fettine, sbucciate i kiwi e tagliate anche questi a fette. In ultimo tagliate a fettine anche le fragole. Disponete la frutta sulla crostata.

Stemperate la confettura di albicocca con l’acqua e con un pennello da cucina, spennellate la superficie della vostra crostata con il composto ottenuto, ponete la crostata di frutta in frigorifero per almeno 2 ore prima di servirla.

Crostata alla frutta – Consigli utili

Conservate la vostra crostata alla frutta per 1-2 giorni al massimo in frigorifero, coperta da una campana di vetro. La sola pasta frolla può essere congelata da cruda.

Per aromatizzare la crema al posto della scorza del limone potete utilizzare la scorza di arancia, o una bacca di vaniglia.

Utilizzate la frutta che preferite alternando i diversi colori.

Per realizzare la crema pasticcera potete utilizzare, al posto dell’amido di mais, l’amido di riso nelle stesse quantità.