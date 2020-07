Torino – Verona – Curiosità sul match – Highlights andata

Altro giro altra gara ore 21:45 scenderanno in campo Torino – Verona per la gara valida per la 35° giornata del campionato di A. Entrambe le squadre sono sicure di partecipare al prossimo campionato, e gli obiettivi Europei sono falliti.

Torino – Verona: Curiosità sul match

I granata non vincono contro al Verona dalla trasferta del 7 febbraio del 2015, quando il toro sconfissero per 3-1 i gialloblu. Da quel momento in poi sono susseguiti 3 pareggi di cui 2 per 2-2, prima della vittoria del Verona in casa per 2-1 dello scorso 25 febbraio 2018. Nel match d’andata al Bentegodi è finita 3-3 con le reti di Berenguer e doppietta di Ansaldi per i granata, e Pazzini, Verre e Stepinski per il Verona.

Torino – Verona: Highlights andata