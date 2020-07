Calciomercato Torino – Zaza pedina di scambio per un gioiello di B?

Il calciomercato Torino punta gli occhi anche sulla Serie B, oltre ai soliti nomi di Bonaventura, Fares e Sarr. Vagnati sta provando a bruciare la concorrenza per l’attaccante Scamacca.

Zaza per Scamacca?

Gianluca Scamacca continua ad attirare sempre l’attenzione di diverse compagini in Serie A. Il 21enne attaccante è stato protagonista di una stagione positiva in Serie B con la maglia dell’Ascoli dove fino ad ora ha collezionato 31 presenze realizzando 13 reti e al termine del campionato cadetto tornerà al Sassuolo dal prestito nelle fila della formazione marchigiana. I neroverdi lo hanno sotto contratto fino al 2023 e valuteranno nelle prossime settimane il destino del nazionale Under 21: se aggregarlo alla corte di De Zerbi o accettare le possibili offerte che arriveranno da altri club.

Il Torino si è fatto avanti cercando di bruciare la concorrenza di Juventus e Milan, offrendo al Sassuolo il cartellino di Simone Zaza, ex che proprio a Sassuolo ha dato il meglio di sè.

Anche Millico nell’affare

I granata sanno che ci vorrà un’offerta importante per assicurarsi Scamacca e per questo oltre a Zaza sono pronti ad offrire anche il giovane Millico, che ormai è in pianta stabile nella rosa granata. Il Sassuolo ha fatto sapere che al momento opportuno valuterà tutte le offerte se dovesse decidere di lasciar partire il promettente attaccante, ma l’offerta dei granata è quella da non trascurare.