Milan News – Calciomercato: la società rossonera non si farà trovare impreparata se Zlatan Ibrahimovic deciderà di andare via a fine stagione. Con lo svedese il colloquio decisivo sarà al termine del campionato, e nelle scorse ore Pioli si è espresso a favore della permanenza di Ibra, purché la volontà di continuare assieme sia reciproca: da parte del giocatore e della società. Sui quotidiani odierni sono spuntati diversi nomi di alternative all’attaccante svedese che potrebbero arrivare prima dell’inizio della prossima stagione.

Milan News – Calciomercato: tre nomi se Ibra va via, c’è un ex Juve

Il primo nome è quello, già fatto nel recente passato, di Luka Jovic. L’attaccante serbo è reduce da una stagione opaca al Real Madrid, che si sta concludendo con alcune multe e punizioni per non aver rispettato il protocollo anti-Covid del club madrileno. Il giocatore avrà probabilmente bisogno di una piazza dove rilanciarsi dopo il flop in camiseta blanca seguito all’exploit con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Il Milan, d’altra parte, potrà prendere quasi sicuramente solo in prestito il giocatore.

Anche per questo si lavora già su due nomi di maggiore esperienza. Il primo è quello di Olivier Giroud: l’attaccante del Chelsea è stato vicinissimo alla Lazio nello scorso Gennaio, ma l’affare saltò. Poi Lampard ha iniziato a dargli fiducia, al punto che lo stesso attaccante, proprio oggi, ha dichiarato di voler continuare a dare il suo contributo e a vedersi ancora protagonista in Inghilterra. Insomma, potrebbe non essere facile strappare il francese alla Premier League. Discorso completamente diverso, invece, per l’ex Juve Mario Mandzukic. Il croato è attualmente svincolato dopo la breve esperienza all’Al Duhail, in Qatar, dove ha raccolto solo cinque presenze, risolvendo il rapporto lo scorso 5 luglio. L’attaccante ex Juve tornerebbe volentieri a misurarsi col calcio europeo e un approdo al Milan potrebbe essere l’ideale.