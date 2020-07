Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 23 al 29 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni

By

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 23 al 29 luglio 2020. Quali preziosi spunti di riflessione riserverà il noto astrologo americano ai segni zodiacali? Per scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny stai entrando in una fase molto creativa: dovresti provare per sperimentare, esplorare nuovi orizzonti, immaginare nuove possibilità e costruire universi ancora sconosciuti.

Toro

La prossima settimana sarà ideale per prendere contatto con alcune parti del tuo inconscio essenziali per una maggiore consapevolezza. Dedica più cura a certe qualità, troppo spesso trascurate, che potrebbero mantenerti in buona salute.

Gemelli

Nei giorni che verranno dovrai sforzarti di non cedere alla tentazione di rimanere al sicuro, di lasciare che siano altri a esporsi. Prova a raccogliere tutto il coraggio e l‘integrità che riuscirai e agisci!

Cancro

D’ora in poi fai una promessa a te stesso: ti amerai e ti tratterai come se la tua vita dipendesse dall’amore e dal rispetto per te stesso. Decidi da questo momento di trattarti bene.

Leone

Come indica l’oroscopo di Rob Brezsny durante la prossima settimana dovresti provare a entrare di più in contatto con tutto ciò che di selvatico esiste: animali, persone, piante, perfino le tue fantasie. Sarà un modo efficace per aumentare intelligenza e benessere!

Vergine

Se vorrai attirare maggior fortuna, dovresti provare a recuperare la tua parte adolescenziale. Prova a ribellarti a un’autorità opprimente, infrangere una regola troppo rigida o eliminare una tradizione ormai logora. Nei prossimi giorni, cerca di metterti nei guai!

Bilancia

Nei prossimi giorni dovresti riflettere sul fatto che gli esseri umani sono tutti indissolubilmente uniti, che ognuno di noi appartiene a un insieme, l’umanità, più grande. Questa meditazione ti aiuterà a vincere la paura degli altri.

Scorpione

Il popolare astrologo statunitense ti consiglia due esercizi da svolgere nei prossimi giorni. Sogna in grande, espandi i tuoi desideri più che puoi, fino a che ti sembreranno impossibili da realizzare. Dopodiché metti a punto un piano per ottenere le doti e le risorse necessarie a realizzarli.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti fare in modo di risvegliare la tua anima. Se in futuro dovessi vivere miracoli, rivelazioni, intuizioni profonde, ma anche opportunità o inviti appassionanti la tua anima sarà pronta a coglierli.

Capricorno

Non ti spaventare se le prossime settimane saranno complicate, enigmatiche e confuse. Cerca di cogliere il bello anche nelle complicazioni della tua vita e liberati da ogni paura o malessere.

Acquario

Nei prossimi giorni dovresti proteggerti dagli eventi, persone, vibrazioni esterne che possano farti stare male. La tua sensibilità sarà amplificata, la minima cosa ti toccherà. Costruisci confini chiari e netti tra te e il mondo!

Pesci

Nella prossima settimana dedica più tempo alla cura di te stesso, cerca di migliorare il tuo benessere. Riposati di più, mangia sano, passeggia in mezzo alla natura, fai delle ginnastica, in pratica prenditi cura del tuo corpo.