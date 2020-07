Ricetta pesche ripiene con amaretti e cioccolato: ingredienti, preparazione e consigli

By

Oggi andremo a vedere come si preparano le pesche ripiene cotte in forno. Un dessert molto estivo, dato che le pesche in questo periodo si trovano facilmente e anche a buon prezzo, ma allo stesso tempo molto gustoso. Esistono molte versioni delle pesche ripiene, quella che vi proponiamo noi oggi sono le pesche ripiene con amaretti e cioccolato, buonissime, dovete assolutamente provare a rifarle a casa.

Pesche ripiene con amaretti e cioccolato – Ingredienti

Pesche gialle medie sode 800 g

Cioccolato fondente 100 g

Amaretti 80 g

Pesche ripiene con amaretti e cioccolato – Preparazione

Per preparare le pesche ripiene al forno iniziate sciacquando ed asciugando le pesche. Dividete ciascuna pesca a metà, quindi con un coltellino eliminate il nocciolo. Scavate anche un poco la polpa intorno all’incavo del nocciolo. Tenete le pesche da parte.

Ora dedicatevi al ripieno: tagliate la polpa ricavata dalle pesche e sminuzzatela con un coltello o in alternativa usando il mixer. Tenete da parte. Prendete il cioccolato e tritatelo finemente. Trasferitelo in una ciotola e tenetelo da parte.

Prendete un’altra ciotola e sbriciolatevi all’interno gli amaretti in maniera grossolana. Se preferite potete anche tritarli finemente aiutandovi con un mixer. Aggiungete agli amaretti sbriciolati la polpa delle pesche.

Amalgamate gli ingredienti aiutandovi con una forchetta. Quindi unite anche il cioccolato e amalgamate anche quest’ultimo agli ingredienti. Infine disponete in una pirofila leggermente imburrata le pesche una vicina all’altra con l’incavo rivolto verso l’alto, preferibilmente senza lasciare spazi. Riempitele con alcuni cucchiai del ripieno, dando al ripieno la forma di una piccola cupola.

Cuocete in forno statico preriscaldato a 180°C per 60 minuti. Trascorso il tempo necessario, estraete le pesche ripiene dal forno e servitele.

Pesche ripiene con amaretti e cioccolato – Consigli utili

Le pesche ripiene al forno si possono conservare in frigorifero in contenitore chiuso ermeticamente per al massimo 2-3 giorni.

Si possono anche congelare una volta cotte.

Accompagnate le pesche ripiene con una pallina di gelato alla crema o della panna montata, per renderle ancora più golose.