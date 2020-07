Antonella Elia tradita da Pietro | Bacio inaspettato a Temptation Island

Antonella Elia non si aspettava minimamente un cambio di comportamento di Pietro Delle Piane all’interno del villaggio dei fidanzati. Quest’ultimo dopo aver visto il comportamento della sua fidanzata ha deciso di cambiare decisamente il suo modo di fare con le tentatrici, lasciandosi andare a rivelazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Durante la puntata andata in onda poco fa, Antonella Elia si è mostrata molto turbata nel vedere il suo fidanzato Pietro Delle Piane avvicinarsi sempre di più alle tentatrici, spiegando alcuni punti fondamentali della sua relazione con la sua fidanzata. La Elia più volte ha spiegato quanto per lei sia fondamentale il suo ex fidanzato con cui, condivide tutto nonostante la loro storia d’amore sia terminata. Qualcosa durante la puntata di oggi ha cambiato per sempre la relazione tra la ex gieffina e Pietro.

Antonella Elia tradita da Pietro

La showgirl durante il falò di ieri sera ha visto il suo fidanzato Pietro Delle Piane arrivare a perdere il controllo insieme a una tentatrice. Chiusi nella casa dei fidanzati e lontano dalla presenza delle telecamere, l’attore ha così deciso di scambiarsi effusioni insieme a una tentatrice. Un gesto che ha lasciato tutti sconvolte e ha visto Antonella Elia crollare definitivamente. Nessuno infatti, si aspettava che Pietro arrivasse al punto tale di tradire la propria compagna a Temptation Island.

La ex gieffina dopo aver visto il filmato del suo compagno Pietro, è rimasta davvero delusa e in preda allo sconforto ha cercato in tutti i modi di capire se ci fosse stato qualcosa in più del bacio. Antonella non si sarebbe mai aspettata di vedere da Delle Piane un bacio con una tentatrice dimenticando completamente la sua fidanzata all’interno dell’altro villaggio.

Antonella Elia però, ha deciso di non richiedere il classico falò di confronto anticipato, spiegando di voler vedere fin dove Pietro potrebbe spingersi. Questo secondo il suo punto di vista, l’aiuterà una volta terminato il programma a lasciarlo definitivamente.

Pietro Delle Piane si confessa con Lorenzo Amoruso

All’interno del villaggio dei fidanzati subito dopo il bacio, Pietro si lascia andare a alcune confessioni importanti con Lorenzo Amoruso. Il compagno della showgirl infatti, ha spiegato come sono andate realmente le cose, cercando in Lorenzo un punto di appoggio affermando di voler trovare un posto ancora più appartato con il suo aiuto.

Gesto che Lorenzo non ha affatto apprezzato, cercando di portare sulla retta via Pietro Delle Piane. Antonella Elia è stata così tradita dal suo compagno che, non sembra essersene affatto pentito ma pronto a replicare il gesto spingendosi sempre più oltre.