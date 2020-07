Calciomercato Roma – Sfuma un’obiettivo. Veretout, addio dopo un solo anno?

Calciomercato Roma – Il mercato giallorosso si focalizza molto più in uscita che in entrata. La società deve essere venduta e sembra che Pallotta stia raggiungendo un’accordo con Friedkin, chiudendo l’affare a 520 milioni di euro, e non più 600 come voleva il presidente.

Oggi è sfumato un possibile colpo in entrata, si tratta del centrocampista inglese, ex Liverpool Lovren. Inoltre si parla molto di un possibile addio da parte del centrocampista Veretout, che è nel mirino di Napoli e Milan, squadre che lo avevano cercato già lo scorso anno.

Calciomercato Roma – Sfuma Lovren

Il centrocampista dopo molti anni lascia Liverpool per accasarsi allo Zenit di Sanpietroburgo. Il giocatore lo aveva cercato anche la Roma, non riuscendo mai ad affondare il colpo in maniera definitiva, poiché i costi per portarlo in giallorosso erano elevati e Baldini doveva prima vendere qualche pezzo pregiato per poi fiondarsi sull’inglese.

Lovren arriva allo Zenit e firma un contratto per 3 anni mettendo nelle casse del Liverpool circa 11 milioni di euro. In più la Roma sta per perdere il suo centrocampista Veretout, buona pedina di scambio per far entrare soldi cash nelle proprie casse finanziarie.

Calciomercato Roma – Veretout nel mirino di Napoli e Milan

Jordan Veretout lo scorso anno era al centro del mercato del Napoli, dopo che aveva preso la decisione di lasciare la Fiorentina. Dopo una lunga trattativa il giocatore decise di firmare per la Roma, nonostante spesso e volentieri veniva avvistato nella città partenopea.

Sul centrocampista c’era anche la pressione del Milan ed è tornata anche in questa sessione di mercato, così come sono tornate le voci su un suo possibile approdo al Napoli. Sarà difficile portar via Veretout da Roma dopo un solo anno, ma se arrivasse la giusta offerta non c’è da escludere che Pallotta potesse accettarla e lasciar partire il suo giocatore.

Vedremo quali saranno gli sviluppi d questa trattativa e cosa alla fine verrà deciso sia da parte dei giallorossi che da parte del giocatore, che sta trovando maggiore spazio solo in questo finale di stagione.