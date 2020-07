Cremonese – Spezia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Oggi si gioca la 36esima giornata di campionato di serie B e alle ore 21:00 allo stadio Zini di Cremona va di scena la gara Cremonese-Spezia.

La Cremonese di mister Bisoli è riuscita nelle ultime gare a fare un grande passo in avanti in chiave salvezza con cinque risultati utili consecutivi e raggiungendo quota 44 punti a 2 punti di vantaggio sulla zona playout.

Lo Spezia di mister Italiano, invece, non sta vivendo un periodo di forma da quando si è ripreso il campionato, subendo ancora una sconfitta casalinga. Proverà, comunque, a mantenere l’attuale terza posizione per avere più possibilità di vincere i playoff.

Cremonese – Spezia – Probabili formazioni

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Terranova, Ravanelli, Crescenzi; Arini, Castagnetti, Gustafson; Piccolo, Ciofani, Parigini.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Erlic, Capradossi, Marchizza; Acampora, Bartolomei, Mora; Ragusa, Nzola, Gyasi.

Cremonese – Spezia – Pronostico

Per lo Spezia è un match molto importante in chiave playoff perché dovrà difendere il suo terzo posto mentre per la Cremonese serve risultato per mettere al sicuro la salvezza. Prevediamo un doppia chance 1x

Cremonese – Spezia – Dove vederla in tv e in diretta streaming

Cremonese-Spezia, calcio d’inizio ore 21:00 allo stadio “Zini” di Cremona a porte chiuse, si potrà vedere solo in diretta su DAZN in quanto in possesso dei diritti di trasmissione della Serie B in esclusiva.