Entella – Perugia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Questa sera alle ore 21:00 scenderanno in campo Entella – Perugia, per giocare il match valido per la 36° giornata del campionato di Serie B. Terzultima giornata di campionato, che ha ancora molti verdetti da dare, sopratutto per queste due squadre.

Entella 11° in classifica ma ha solo 6 punti di vantaggio sulla zona play out, Perugia 16° al momento giocherebbe il playout contro la Juve Stabia. Entrambe le società vogliono i 3 punti per scacciare via i fantasmi di una possibile retrocessione. Padroni di casa che sono anche a 5 punti da un possibile posto nei play-off, classifica cortissima che potrebbe cambiare da un momento all’altro, queste ultime giornate saranno piene di emozioni, come lo sarà questo match.

Entella – Perugia: Probabili formazioni

Entella (4-3-1-2): Contini; De Col, Pellizzar, Chiosa, Sala; Dei, Paolucci, Mazzitelli; Schenetti; Rodriguez, De Luca. All. Boscaglia

Perugia (3-5-2): Vicario; Gyomber, Angella, Falasco; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Caviglia, Di Chiara; Melciorri, Falcinelli. All Cosmi

Entella – Perugia: Pronostico

I padroni di casa arrivano da una vittoria per 4-2 nei confronti dell’Empoli, e vorrebbero centrare un’altra vittoria per dare continuità ai risultati ottenuti fino a questo momento, Perugia che arriva , invece, da un pareggio casalingo per 0-0 contro la Cremonese. Il nostro pronostico è di un segno 1X per questo match.

Entella – Perugia: Dove vederla in tv e streaming

La Serie B è possibile vederla in esclusiva sulla piattaforma DAZN, sui suoi canali dedicati nell’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi Android e Apple. A partire dalle ore 21:00 ci sarà Zona Gol, e da lì potrete seguire tutti i match che si disputeranno questa sera.