L’insonnia è un disturbo che colpisce milioni di persone. La tendenza a riposare poco e avere difficoltà a dormire può essere frutto di combinazioni planetarie. I segni zodiacali che dormono poco: ecco chi sono.

L’Ariete

I segni zodiacali che dormono poco, ecco chi sono, tra questi c’è quello dell’Ariete.

Gli Ariete sono energici e vigorosi, hanno sempre tanta voglia di fare, non stanno mai fermi a riposare o a impigrirsi. I nati del segno zodiacale dell’Ariete non amano dormire, sono attivi e vogliono fare le ore piccole. Al mattino preferiscono alzarsi presto per poter sfruttare tutta la giornata per fare più cose possibili. I nati del segno zodiacale dell’Ariete sono persone attive capaci di perdere qualche ora di sonno per fare ciò che più gli piace. Gli Ariete hanno davvero tanta energia da spendere.

I Gemelli

I segni zodiacali che dormono poco, ecco chi sono, tra questi c’è quello dei Gemelli.

I nati del segno zodiacale dei Gemelli sono tra quelli che dormono meno. Questo fatto dipende molto dal loro stile di vita attivo e dalla propensione a fare le ore piccole. La mente sempre in fermento li costringe a restare svegli. I nati del segno zodiacale dei Gemelli sono sempre concentrati su ciò che devono fare, ci pensano anche di notte, perdendo il sonno. Quando esagerano con il mancato riposo però, diventando facilmente irritabili.

Il Sagittario

I segni zodiacali che dormono poco, ecco chi sono, tra questi c’è quello del Sagittario. I nati sotto del segno zodiacale del Sagittario sono sempre intenti a vivere nuove avventure tanto da non avere tempo per dormire. I Sagittario restano svegli a lungo, fanno le ore piccole per cui si alzano molto tardi. Per loro dormire equivale a perdere tempo. Lo stile di vita dei nati sotto il segno zodiacale del Sagittario prevede più ore possibili da dedicare a quello che amano fare piuttosto che a dormire perdendo tempo e occasioni preziose.

Il Capricorno

I segni zodiacali che dormono poco, ecco chi sono, tra questi c’è quello del Capricorno. Il segno zodiacale del Capricorno vuole tra i suoi nati persone che dormono pochissimo. I nati del segno zodiacale del Capricorno sono persone dedite al lavoro e costantemente concentrate a riempire la propria esistenza di impegni, un modo di fare che li porta a non avere quasi mai tempo libero. Fare le ore piccole per i nati del segno zodiacale del Capricorno è normale così come alzarsi all’alba per recuperare quanto più tempo possibile. I Capricorno sembra quasi debbano essere produttivi 24 ore su 24. Stare dietro ai Capricorno è un’impresa. Certo i nati del segno tendono però a stancarsi tanto da superare il limite, a stressarsi più del dovuto e a perdere colpi al punto da essere costretti a dormire anche se non vogliono.