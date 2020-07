La lacrima del Diavolo – Trama e cast – Trailer – Rai 2

La lacrima del Diavolo è il film che Rai 2 ha scelto per la sua seconda serata di oggi, 24 luglio 2020. Il genere è thriller ed è stato realizzato nel 2010 in America e Canada, con una regia di Norma Bailey. La pellicola è tratta inoltre dal romanzo omonimo scritto da Jeffery Deaver.

La trama de La lacrima del Diavolo ci parla di un uomo che senza alcun motivo apparente deciderà di compiere una strage. I federali faranno di tutto per acciuffarlo, ma presto dovranno rivolgersi ad un esperto in calligrafia. Scopriamo di seguito il cast e gli altri dettagli.

La lacrima del Diavolo – La trama

Un uomo compie una strage in una stazione ferroviaria e lascia sulla scena del crimine diversi bossoli dipinti di nero. Poi invia una busta ai federali, dove indica il giorno e l’ora in cui colpirà di nuovo. Per fermarlo, gli dovranno essere consegnati 20 milioni di dollari. Gli agenti decidono di rivolgersia Parker Kincaid, un esperto calligrafico che all’inizio deciderà di non collaborare. Il divorzio e alcuni problemi dei figli lo hanno spinto a mettere il lavoro in secondo piano, ma presto cambierà idea. Il suo compito sarà scoprire l’identità del killer grazie alla busta inviata in precedenza: scopre così alcune lettere in controluce. La trama de La lacrima del Diavolo ci rivela però che il killer sarà un passo avanti a chi lo vuole catturare.

La lacrima del Diavolo – Il cast

Alla guida del cast de La lacrima del Diavolo troviamo Tom Everett Scott nei panni di Kincaid. Al suo fianco Nathasha Henstridge nei panni di Lukas, un’agente federale, mentre i figli del protagonista Robby e Shannon verranno interpretati rispettivamente dai giovani Jake Goodman e Rachel Marcus. Fra gli artisti presenti troviamo inoltre Rena Sofer (Joan); Andrew Musselman (Gilbert); Olivia Jones (Penny) e Joanna Jang nei panni di Janet.