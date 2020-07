Meteo: previsioni per domani sabato 25 luglio 2020

Secondo le previsioni Meteo per domani sabato 25 luglio 2020 avremo una giornata più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta Italia, eccetto qualche annuvolamento sparso sui rilievi alpini e appenninici con possibile rovesci.

Nord: previsioni domani sabato 25 luglio 2020

Come indicano le previsioni Meteo per domani è previsto cielo nuvoloso su Piemonte e Lombardia, ma senza pioggia. In mattinata qualche piovasco potrà bagnare Trieste. Nel corso della giornata avremo un peggioramento del tempo sui rilievi alpini e appenninici, mentre sulle altre regioni prevarrà il tempo stabile. Temperature in lieve aumento.

Centro: previsioni domani sabato 25 luglio 2020

Al mattino ci sarà bel tempo su tutto il Centro, eccetto locali rovesci lungo il litorale adriatico. Al pomeriggio sono attesi locali temporali sui rilievi abruzzesi. Temperature in diminuzione.

Sud e Isole: previsioni domani sabato 25 luglio 2020

Avremo tempo stabile ovunque salvo temporali, anche piuttosto intensi, sui rilievi appenninici. In serata resisterà il bel tempo sulle regioni meridionali e sulle isole, salvo possibili piogge o temporali su Puglia, Molise e Campania. Temperature in diminuzione.