Ricetta torta Pan di Stelle: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo una torta semplice e veloce da preparare, molto scenica a livello visivo, ma anche golosissima. Oggi vedremo come preparare la torta Pan di Stelle. Un dolce molto fresco, dato che non necessita di cottura, per cui adatto da preparare in questo periodo di caldo. Ottimo da servire a fine pasto, o perché no, come merenda in compagnia.

Torta Pan di Stelle – Ingredienti

Ingredienti per uno stampo di 22 cm di diametro.

Biscotti Pan di stelle 450 g

Panna fresca liquida 600 g

Cioccolato fondente 100 g

Zucchero a velo 80 g

Latte intero 70 g

per inzuppare

Latte intero q.b.

Per guarnire:

Zucchero a velo q.b.

Cacao amaro in polvere q.b.

Torta Pan di Stelle – Preparazione

Per preparare la torta Pan di Stelle per prima cosa tritate 100 g di cioccolato fondente e tenetelo da parte. Sbriciolate 200 g di biscotti Pan di Stelle in una ciotola, bagnateli con i 70 g di latte e mescolate per amalgamare il composto.

Adagiate un anello per dolci del diametro di 22 cm su un vassoio rivestito con carta da forno. Versate le briciole di biscotti e distribuitele uniformemente all’interno dell’anello, pressando il composto con il dorso di un cucchiaio. Lasciate rassodare la base in frigorifero per 20 minuti. Versate la panna fresca liquida in una ciotola, aggiungete 80 g di zucchero a velo e montatela con una frusta elettrica finché non sarà ben soda.

Una volta trascorso il tempo di riposo della base, versate sopra un paio di cucchiai di panna montata, livellate con il dorso di un cucchiaio la superficie. A questo punto prendete i biscotti Pan di Stelle rimasti, inzuppateli leggermente nel latte e poi adagiateli sulla torta disponendoli a raggiera, lungo il perimetro, dovreste riuscire a posizionarne in tutto.

Versate sopra parte del cioccolato tritato, in modo da coprire tutti gli spazi tra i biscotti. Proseguite con un secondo strato di panna montata e livellate bene con il dorso del cucchiaio, proseguite distribuendo un altro strato di biscotti, sempre inzuppati prima nel latte, e il restante cioccolato tritato; ricoprite tutto con la panna, fino a raggiungere il bordo dell’anello.

Livellate bene con la spatola per ottenere una superficie liscia. Lasciate compattare la torta in freezer per almeno 2 ore. Trascorso il tempo di riposo riprendete il dolce e distribuite su tutta la superficie il cacao amaro in polvere, setacciandolo con un colino. Riponete ancora un po’ in frigo prima di servire la vostra torta.

Torta Pan di Stelle – Consigli utili

Se il consumo non è immediato, conservate pure la vostra torta Pan di Stelle in freezer e tiratela fuori circa mezz’ora prima del consumo. Se dovesse avanzare riponetela pure in frigo e consumatela entro 3 giorni.

Per rendere la vostra torta Pan di Stelle ancora più golosa, aggiungete pure un velo di crema gianduia agli strati della vostra torta.

Se preferite i sapori più decisi, inzuppate pure i biscotti Pan di Stelle con del caffè.