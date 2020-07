Calciomercato Crotone – Centravanti in arrivo dall’Inter

Promozione Serie A

Dopo due anni il Crotone, guidata da mister Stroppa, ritrova la massima serie A.

La squadra di mister Stroppa conquista l’accesso diretto alla serie A arrivando seconda dietro al Benevento di mister Inzaghi.

E’ la vittoria del gruppo, del mister e anche di una società che ha saputo supportare il suo staff in stagione particolare e costruendo con il direttore sportivo Ursino il giusto mix tra giovani di talento e calciatori di esperienza.

Calciomercato Crotone

La società è già all’opera per programmare il futuro per formare una squadra capace di giocarsi la permanenza in serie A senza affanni e non commettere gli errori del passato.

Il primo nome è quello di Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell’Inter che è a un passo dal rinnovo fino al 2025 con i nerazzurri, motivo per cui vorrebbero mandarlo in prestito per fargli fare esperienza e maturare.

Per il giovane attaccante si sono fatte avanti anche Parma e Verona ma il Crotone potrebbe garantirgli una titolarità certa, cosa che non possono fare le altre.