Genoa – Inter – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio Ferraris di Genova per la gara Genoa – Inter valevole per la 36esima giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20 con calcio d’inizio 19:30.

Il Genoa, dopo aver vinto il derby, non è ancora matematicamente salvo ma ha quattro punti di vantaggio sul Lecce mentre l’Inter vorrebbe conquistare il secondo posto in classifica e mettere un pò di pressione alla Juventus approfittando del mezzo passo falso dell’Atalanta.

Genoa – Inter – Ultime dai campi

Mister Nicola non dovrebbe stravolgere la formazione che ha battuto la Sampdoria nella scorsa gara di campionato.

Mancherà Lerager quindi torneranno a giocare sulle fasce Iago Falque e Jagiello ma a sopresa mister Nicola lancia Rovella al posto di Iago Falque e davanti fuori Pandev e dentro Favilli che affiancherà dal primo minuto Pinamonti favorito a Sanabria.

Le scelte di mister Conte sono diverse: dovrà fare ancora a meno di De Vrij, Barella squalificato e concedere un pò di riposo a Sanchez che dovrebbe andare in panchina con la possibilità di entrare a partita in corso.

Le scelte più difficili riguardano le fasce: ballottaggio Candreva-Moses (vinto da Moses) e Biraghi-Young (vinto da Biraghi) mentre lì davanti coppia Lukaku-Lautaro

Genoa – Inter – Formazioni Ufficiali