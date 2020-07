Ida Platano durante la giornata di ieri si mostra all’interno delle sue storie Instagram ringraziano un ammiratore segreto e le rose anonime ricevute direttamente in negozio. La ex dama di Uomini e Donne sta pian piano riprendendo la sua vita in mano dopo la chiusura definitiva con Riccardo Guarnieri.

La coppia alcuni mesi fa sembrava pronta al grande passo del matrimonio che, lo stesso cavaliere le aveva proposto durante una puntata del talk show. Qualcosa però, dopo la quarantena ha spinto i due a discutere nuovamente per ogni cosa arrivando al punto di capire che, non poteva funzionare.

La forte incompatibilità caratteriale infatti, non ha dato scampo alla loro storia d’amore che per diversi anni ha avuto dei tira e molla sia all’interno che all’esterno di Uomini e Donne. Ora che la coppia si è definitivamente separata, Ida Platano sembra riprendere in mano la sua vita ma quello che iniziano a sospettare i fan più accaniti della ex dama è: Ida ha un nuovo amore?

Ida Platano e le rose anonime

Durante la giornata di ieri, Ida Platano ha ricevuto delle rose anonime che avrebbero fatto pensare ai fan che, la ex dama di Uomini e Donne stia avendo un corteggiamento serrato da qualche nuovo cavaliere esterno al programma.

Non sembrerebbe la prima volta che la dama riceva dei fiori anonimi e che prontamente decide di ringraziare all’interno del suo profilo Instagram. Ora che la storia d’amore con Riccardo Guarnieri è ufficialmente terminata, nei social sembra girare la voce che Ida possa tornare all’interno del parterre femminile di Uomini e Donne direttamente a settembre.

Le rose ricevute in anonimo però, sembrerebbero far pensare che una persona a lei vicina o che comunque conosce dove lavora, possa corteggiarla da lontano con piccoli gesti proprio come dei fiori.

La ex dama pronta a un nuovo amore

Ida per diversi anni ha continuato a soffrire i tantissimi tira e molla avuto con Riccardo Guarnieri, dimostrandosi questa volta pronta a voltare definitivamente pagina e andando avanti con la sua vita.

La ex dama di Uomini e Donne si mostra così all’interno dei suoi social sempre molto sorridente ma soprattutto positiva che, nel suo futuro possa arrivare l’uomo giusto. Che non l’abbia già trovato proprio dietro quelle rose anonime che continua a ricevere periodicamente?