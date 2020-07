Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 26 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 26 luglio 2020. Anche questa settimana volge al termine: scopriamo cosa succederà di particolare a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Domenica il Leone sarà il protagonista assoluto della scena, la Vergine deve cominciare a programmare il suo futuro. Emozioni doppie per la Bilancia, mentre per lo Scorpione comincia un bel recupero in amore. Di seguito, per chi vuole approfondire, ecco le previsioni astrologiche riguardo i 4 segni centrali dello zodiaco, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 26 luglio 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai protagonista indiscusso della giornata. E ne avrai bisogno, perché negli ultimi tempi ti sei sentito molto arrabbiato, hai subito alcune ingiustizie. Qualcuno, probabilmente, non ti ha riconosciuto il merito di un evento di cui stato stato l’artefice; anzi ti ha addirittura messo in un angolo! Cerca di mantenere la calma, perché per adesso l’orgoglio ferito non ti dà abbastanza lucidità per reagire in maniera efficace!

Previsioni Paolo Fox domani domenica 26 luglio 2020: Vergine

Si sta avvicinando la fine di luglio e, come più volte indicato dal famoso astrologo, sarà un periodo fertile, così come la fine di agosto, per programmare qualcosa di importante in vista del futuro. Dovresti agire con calma, cominciare a fare progetti, anche in amore, perché agosto sarà un mese che favorirà i sentimenti.

Oroscopo domani domenica 26 luglio 2020: Bilancia

Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna sarà nel tuo segno: in questa giornata vivrai le emozioni in maniera amplificata. Se si tratta di amore sarà una cosa buona, ma quando si parla di vita pratica e lavorativa, allora ci sarà il rischio di provare molto stress. In questo momento ti stai domandando, con ansia, cosa dovrai fare nei prossimi mesi, che futuro avrai proprio dal punto di vista pratico.

Oroscopo domani domenica 26 luglio 2020: Scorpione

Potrai cominciare a recuperare bene in amore, a patto di non pensare troppo al passato. Agosto sarà un bel mese in questo senso, perché potresti fare un incontro interessante oppure alleggerirti di qualche fardello ingombrante. Chi, invece, ha già una storia bella, potrà pensare a dei progetti significativi, da mandare avanti con successo.