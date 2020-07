Ricetta sorbetto all’anguria: ingredienti, preparazione e consigli

Il sorbetto all’anguria è un modo originale e fresco di consumare l’anguria, un frutto tipico della stagione estiva. Solitamente siamo abituati a vedere anche nei ristoranti il sorbetto al limone, per cui noi oggi vi proponiamo una versione più innovativa, ma anche molto gustosa e rinfrescante. Preparare il sorbetto all’anguria è molto semplice, inoltre serviranno pochi ingredienti. Un dessert da servire a fine pasto o come merenda.

Sorbetto all’anguria – Ingredienti

Anguria 600 g

Zucchero 130 g

Acqua 270 g

Succo di limone 1

Albumi (circa 1) 30 g

Sorbetto all’anguria – Preparazione

Per preparare il sorbetto all’anguria prendete un’anguria, tagliatela a metà, poi a fette, togliete la buccia e ricavate 600 gr di polpa. Con l’aiuto di un mixer frullate la polpa, poi passatela al setaccio e mettetela in una bacinella.

Ora dedicatevi alla preparazione dello sciroppo di zucchero: mettete sul fuoco un tegame con 270 gr d’acqua, aggiungete lo zucchero, lasciate sciogliere bene e portate a bollore. Dopo 5 minuti spegnete il fuoco, trasferite lo sciroppo in una bacinella e lasciatelo raffreddare finché non arriva a temperatura ambiente. Mettete in frigorifero, per almeno mezz’ora, la polpa di anguria e lo sciroppo di zucchero, in modo che diventino ben freddi.

Trascorso il tempo necessario spremete un limone con lo spremiagrumi e passate al setaccio il succo, per eliminare i semi. Unite alla polpa di anguria lo sciroppo di zucchero

e il succo di limone. A questo punto montate a neve ben ferma l’albume di un uovo, unitelo alla polpa di anguria e amalgamate per bene con l’aiuto di una frusta, deve risultare un composto omogeneo.

Versate il composto ben freddo nella gelatiera e lasciate mantecare fino ad ottenere un sorbetto cremoso, ci possono volere dai 20 ai 30 minuti. Servite il sorbetto all’anguria ben freddo e gustatelo.

Sorbetto all’anguria – Consigli utili

Conservate il vostro sorbetto in freezer per 3-4 giorni, posto in un contenitore a chiusura ermetica. Quando lo estrarrete dal freezer per mangiarlo mescolatelo per qualche minuto con una forchetta.

Se non avete una gelatiera ponete il composto in una bacinella e mettetelo in freezer, ricordandovi ogni mezz’ora di romperlo con i rebbi di una forchetta, ci vorranno circa 3 ore.