Calciomercato Genoa – Anche se il Grifone è nel pieno della lotta per non retrocedere, alcune trattative di mercato che riguardano il club rossoblu iniziano a prendere corpo. In particolare l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce di un derby con la Samp per provare a portare nel capoluogo ligure Riccardo Marchizza. Il difensore, di proprietà del Sassuolo, sta ben figurando in Serie B con la maglia dello Spezia, squadra che partirà nelle prime posizioni della griglia playoff per la promozione.

Calciomercato Genoa – Derby con la Samp per un difensore di proprietà del Sassuolo

Marchizza ha impressionato gli osservatori di entrambi i club del capoluogo ligure: difficile non vederlo a così poca distanza e con la sua squadra, lo Spezia, in piena corsa per la Serie A. Il cartellino del giocatore, però, è di proprietà del Sassuolo. Sarà il club neroverde a decidere se sarà il caso di far fare un altro anno in prestito al ragazzo, se monetizzare già una cifra importante dalla cessione, o se ritenerlo un giocatore già abbastanza completo da affrontare la Serie A con la maglia del Sassuolo. Nel frattempo sopratutto il Genoa, ma anche la Samp, stanno sondando il terreno per il gradimento, sia da parte della società del trasferimento, sia per quanto riguarda la possibile volontà del giocatore di restare in Liguria.

Il giocatore, difensore centrale di piede sinistro, ha raccolto finora 23 presenze e 3 assist nel campionato di Serie B 2019/20. C’è da considerare, nell’ambito della trattativa, anche l’alta percentuale che spetterà alla Roma in caso di cessione del giocatore: il club giallorosso si è infatti riservato il 50% sulla futura rivendita del difensore nell’operazione che portò Pellegrini in giallorosso, qualche stagione fa. Ora che il difensore ha completato la sua maturazione, la sua valutazione è sicuramente salita molto. Non è un caso che per il Genoa si parli soprattutto di difensori centrali sul mercato: a fine stagione, ricordiamo, Romero andrà alla Juventus.