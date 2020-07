Ricetta risotto alla parmigiana: ingredienti, preparazione e consigli

By

Il risotto alla parmigiana è un primo piatto molto gustoso e molto semplice da preparare, potete sbizzarrirvi arricchendo questo risotto con altri ingredienti come tartufo, carne, funghi, verdure o spezie.

Risotto alla parmigiana – Ingredienti

Le seguenti dosi sono sufficienti per 4 persone.

Riso Carnaroli 400 g

Burro 60 g

Parmigiano Reggiano DOP 100 g

Brodo di carne 1 l

Cipolle bianche 60 g

Olio extravergine d’oliva 1 cucchiaio

Sale fino q.b.

Risotto alla parmigiana – Preparazione

Per preparare il risotto alla parmigiana iniziate tritando la cipolla molto finemente. Mettete quindi a sciogliere in una casseruola 40 grammi di burro e, quando sarà sciolto, unite la cipolla e un cucchiaio di olio. Lasciate cuocere a fuoco dolce fino a che la cipolla non sarà appassita. Unite il riso e fatelo tostare per un paio di minuti a fuoco vivace, quindi bagnate con un mestolo di brodo di carne bollente, continuando a mescolare con un cucchiaio di legno.

Quando il brodo sarà quasi assorbito assicuratevi che sia giusto di sale e aggiungetene un altro mestolo. Procedete in questo modo fino a quando il riso non sarà cotto, poi spegnete il fuoco facendo attenzione che il riso non sia troppo asciutto.

Mantecate il riso aggiungendo il restante burro e il Parmigiano Reggiano grattugiato. Lasciate riposare un minuto e poi servite il risotto alla parmigiana.

Risotto alla parmigiana – Consigli utili

Il risotto alla parmigiana si conserva in frigorifero posto in un contenitore ermeticamente chiuso, per due giorni al massimo.

Se non gradite la cipolla potete utilizzare lo scalogno.

La tostatura del riso è importantissima perché serve a sigillare il chicco in modo che cuocia uniformemente.

Il brodo dev’essere sempre in ebollizione, per non rallentare la cottura del riso. Se preferite potete utilizzare anche il brodo di verdure.