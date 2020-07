Verona – Lazio – Curiosità e statistiche del match

Verona – Lazio si gioca per la 36a giornata del campionato di Serie A, una sfida che conta pochissimo ai fini della classifica, con la Lazio già certa del piazzamento Champions e il Verona in una posizione buona dopo uno splendido cammino stagionale. All’andata la gara si è conclusa sullo 0-0.

Verona – Lazio: le statistiche al Bentegodi

Oggi è il 23° incontro tra le due squadre al Bentegodi in Serie A e le statistiche sono a favore dei padroni di casa, che hanno vinto 9 volte contro le 4 affermazioni degli ospiti, mentre 9 sono anche i pareggi.

Verona – Lazio: le curiosità

Il primo match tra queste due squadre a Verona si è disputato nel 1958 che si è concluso sul risultato di 1-0 per i gialloblù. Va anche ricordato che il Verona non vince contro la Lazio in casa dal 2013, quando si impose per 4-1 sancendo così l’esonero dell’allora tecnico dei biancocelesti Petkovic.