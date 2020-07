Calciomercato Inter – Probabile l’assalto ad un difensore svincolato: ecco chi è

By

Calciomercato Inter che non si ferma un attimo, con Marotta e Ausilio pronti a sferrare l’attacco a qualsiasi obiettivo che possa far comodo ad Antonio Conte. Nelle ultime ore si è riaperta la pista che porta al difensore belga Jan Vertonghen, che come comunicato dal Tottenham si svincolerà al termine di questa stagione.

Perchè piace Vertonghen

Vertonghen ha esperienza con i suoi 33 anni, si può adattare facilmente ad una difesa a tre, può dare il contributo che ci si aspettava da Godin, che invece ha deluso le attese e per lo più essendo svincolato è un’occasione da cogliere al volo, visto che era nella lista dei desideri di Conte già da tempo.

Non solo l’Inter su Vertonghen

La notizia diffusa dal Tottenham sulla non riconferma del difensore belga è stata appresa con gioia anche da altre società, soprattutto la Roma, che vorrebbe assicurarsi le prestazioni del belga. La società nerazzurra non teme i giallorossi potendo contare sulla partecipazione alla prossima Champions e sulla possibilità di offrire un ingaggio più cospicuo rispetto alla società capitolina, ma deve comunque guardarsi le spalle da altre big europee che sono pronte a sferrare l’attacco per tesserare il difensore.

Capitolo Sanchez

L’Inter sta continuando a studiare una strategia per tenersi Alexis Sanchez, ma il Manchester United continua a chiedere 20 milioni e il cileno guadagna 12 milioni l’anno, ecco perchè si sta provando a far calare la quotazione del cartellino fino a 15 milioni e offrire al cileno di spalmare il suo ingaggio in più anni. Si attende la risposta dei Red Devils