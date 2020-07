Pescara – Livorno – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Pescara – Livorno giocano questa sera alle ore 21:00 per la 37a giornata di Serie B allo stadio “Adriatico” di Pescara.

Ultima trasferta per i ragazzi di mister Filippini, già retrocessi, a Pescara alla ricerca di punti salvezza

Pescara – Livorno: come arrivano alla gara

Il Pescara deve vincere per tirarsi fuori dalla zona playout, quint’ultimi a 42 punti, nonostante non ci siano stati risultati positivi

Il Livorno, dopo l’ennesima sconfitta subita dal Crotone per 5-1, sembra aver rinunciato a giocare vista anche la retrocessione confermata da tempo.

Pescara – Livorno: Il Pronostico

Entrambe le squadre giocheranno per vincere, anche se le motivazioni dei padroni di casa sono più forti pertanto il nostro pronostico è 1

Pescara – Livorno: Probabili formazioni

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Drudi, Bettella, Balzano; Memushaj, Palmiero, Kastanos; Clemenza, Bocic; Maniero.

Livorno (3-5-2): Ricci; Marie Sainte, Coppola, Boben; Morelli, Awua, Trovato, Luci, Seck; Murilo, Braken



Pescara – Livorno: Dove vederla in tv e streaming

Pescara-Livorno in programma alle 21:00 allo stadio “Adriatico” a porte chiuse si potrà vedere solo in diretta su DAZN in quanto la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Serie B.