Perugia – Trapani – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Perugia – Trapani è una delle gare valide per la 37° giornata del campionato di Serie B. Trapani già retrocessa, mentre i padroni di casa hanno 4 punti di vantaggio sulla zona playout. Il Perugia vuole vincere entrambe le gare per chiudere il campionato come meglio possono.

Il Trapani cercherà di onorare fino alla fine il suo campionato, e cercherà di trovare i pilastri da cui ripartire per il prossimo anno.

Perugia – Trapani: Probabili formazioni

Perugia (4-2-3-1): Vicario; Rosi, Falasco, Angella, Sgarbi; Nicolussi, Carraro; Falzerano, Mazzocchi, Falcinelli; Iemmello. All. Oddo.

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Buongiorno, Scognamillo, Pagliarulo; Kupisz, Odjer, Taugourdeau, Luperini, Grillo; Dalmonte, Pettinari. All. Castori.

Perugia – Trapani: Pronostico

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria e vogliono continuare con questo trand, ma sarà difficile per il Trapani uscire vincitrice in casa degli umbri. Per questi motivi prevediamo un segno 1+GOL per questo match.

Perugia – Trapani: Dove vederla in tv e streaming

La Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN, ed è quindi, possibile vedere questo match, attraverso l’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi Android ed Apple.