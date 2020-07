Crotone – Frosinone – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Crotone – Frosinone giocano questa sera alle ore 21:00 per la 37a giornata di Serie B allo stadio “Ezio Scida”.

Crotone – Frosinone: come arrivano alla gara

Nello scorso turno il Crotone ha festeggiato la promozione matematica nella massima serie, dopo due anni di permanenza in serie B.

Tra i festeggiamenti per la promozione e l’ampio turn over sarà difficile prevedere una squadra al top e con la testa alla partita.

Il Frosinone, a inizio stagione candidata alla promozione in serie A, dovrà provarci tramite i playoff ma gli ultimi risultati sono stati positivi pertanto, ora dovrà blindare l’attuale quinto posto per poterci accedere.

Crotone – Frosinone: Il Pronostico

Ampio turn over per il Crotone con la promozione già conquistata ed il Frosinone dovrebbe evitare la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre potrebbero dedicarsi allo spettacolo. Prevediamo partita con gol

Crotone – Frosinone: Probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Festa; Golemic, Marrone, Cuomo; Mustacchio, Benali, Gomelt, Crociata, Molina; Simy, Maxi Lopez.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Gori, Maiello, Haas, D’Elia; Novakovich, Dionisi.

Crotone – Frosinone: Dove vederla in tv e streaming

Crotone-Frosinone in programma alle 21:00 allo stadio “Ezio Scida” a porte chiuse si potrà vedere solo in diretta su DAZN in quanto la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Serie B.