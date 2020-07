Ricetta Caesar salad: ingredienti, preparazione e consigli

La Caesar salad è una celebre insalata creata dallo chef italiano Cesare Cardini, emigrato negli Stati Uniti dopo la prima guerra mondiale e vissuto a San Diego; nel 1924 Cesare apre e gestisce un ristorante a Tijuana, in Messico, dove crea questa insalata che diverrà molto famosa negli Stati Uniti e in seguito anche in tutta Europa. Nella Caesar salad Cardini volle unire sapori tipici italiani come il parmigiano, la lattuga romana e l’olio extravergine di oliva, e sapori americani come la salsa Worcestershire che viene usata per il condimento dell’insalata.

Caesar salad – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Lattuga romana cespi medi 4

Pane casereccio 2 fette

Parmigiano Reggiano DOP 100 g

Aglio 2 spicchi

Worcestershire sauce 1 cucchiaino

Uova 1

Sale fino q.b.

Olio extravergine d’oliva aromatizzato all’aglio q.b.

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva 150 ml

Aceto di vino bianco 1 cucchiaio

Succo di limone 2 cucchiai

Caesar salad – Preparazione

Per preparare la Caesar Salad iniziate scegliendo le foglie più tenere e interne della lattuga romana; lavatele e asciugatele senza spezzarle.

Tagliate il pane a fette, eliminate la crosta e tagliatelo a quadretti; mettete un cucchiaio di olio aromatizzato all’aglio in una pentola antiaderente e fate tostare i quadretti di pane a fuoco moderato.

Proseguite preparando la salsa: mettete nel bicchiere del robot il succo di limone, l’uovo freschissimo, l’aceto, l’aglio, la salsa Worcestershire, il sale, il pepe macinato fresco e cominciate a frullare il composto, unendo poco alla volta l’olio, fino ad ottenere una salsa densa simile alla maionese.

Servite la Caesar Salad mettendo le foglie di lattuga romana sul fondo, unendo i crostini di pane, le scaglie di parmigiano reggiano e infine condendo il tutto con la salsa ottenuta.

Caesar salad – Consigli utili

Questa che vi abbiamo proposto è la ricetta originale, ma poi potete personalizzarla a vostro piacimento, ad esempio potete aggiungere della pancetta croccante, del petto di pollo, altre verdure, insomma date libero sfogo alla vostra fantasia. Questo è un piatto unico molto gustoso e saziante da servire nel periodo estivo, e si prepara anche molto velocemente.