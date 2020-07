Albano Carrisi è un papà molto apprensivo e a racconta la verità sul cantante è proprio sua figlia Jasmine Carrisi. La neo-cantante dopo il suo singolo d’esordio intitolato “Ego” si lascia andare a un lungo sfogo sui suoi genitori prima della grande partenza verso Milano.

Jasmine Carrisi è ormai al centro del gossip grande alla sua scelta di gettarsi completamente nel mondo della musica. Da alcune settimane infatti, la figlia di Albano e Loredana Lecciso ha deciso di uscire allo scoperto nel panorama musicale con il suo nuovo singolo dal nome “Ego”.

Questo però, non è l’unico cambiamento all’interno della vita di Jasmine, la figlia di Albano infatti ha deciso di trasferirsi da Cellino San Marco a Milano, così da poter portare avanti gli studi e la sua passione per la musica. Al settimanale Confidenze, Jasmine ha deciso però di raccontare quanto Albano Carrisi sia un papà apprensivo nei suoi confronti e con il resto dei figli. Quali sono state le sue parole?

Albano Carrisi papà apprensivo

Il cantante più famoso al mondo si rivela essere un papà apprensivo e molto legato ai suoi figli. Jasmine infatti, racconta come lo stesso Albano ha preso la decisione di sua figlia di trasferirsi a Milano per portare avanti la musica e lo studio.

Jasmine durante l’intervista infatti, non si è affatto tirata indietro dal raccontare Albano sotto un’ottima completamente diversa da quella in cui i telespettatori, sono abituati a conoscerlo. Le parole di Carrisi nei confronti di suo padre sono state molto chiare: “Papà è uno strano mix: da una parte è un uomo moderno che ha viaggiato tanto e che conosce il mondo. Dall’altra ha principi antichi. Tant’è che a lui c’è qualcosa che magari non dico. Quando eravamo piccoli ci portava spesso in tour. Ma se non riuscivano a seguirlo non ci mancava, perché ci telefonava ogni momento”.

Jasmine Carrisi pronta a trasferirsi

Pronta e soprattutto convinta del grande passo che sta per fare, Jasmine racconta quanto per lei sia fondamentale Cellino San Marco e tutta la sua vita li. Secondo la neo-cantante infatti: “Ho sempre vissuto tra Lecce e la tenuta Cellino San Marco, ma considero Cellino la mia vera casa. È un mondo a parte, immerso nella natura, che mi è sempre piaciuto più della città, nonostante li mi manchino gli amici. In compenso, è pieno di animali che papà ama tanto”.

Jasmine conclude con i ringraziamenti che, gli abitanti di Cellino hanno fatto nei confronti di suo padre Albano per aver reso il loro paese famoso in tutto il mondo.