Calciomercato Fiorentina – Nodo allenatore. Piace un giocatore del Brescia

Calciomercato Fiorentina – In attesa della decisione di Commisso sul futuro allenatore della Fiorentina, in casa viola si parla anche di mercato, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di un difensore del Brescia, e non solo, si parla anche di un paio di affari con l’Inter, dopo lo scambio di 12 mesi fa tra Biraghi e Dalbert.

Calciomercato Fiorentina: Nodo allenatore

In cima alla lista dei desideri c’è sempre il toscano Spalletti, anche se nei giorni scorsi è stato accostato nuovamente alla Roma. Juric ha rinnovato con il Verona ed è dunque fuori dalla corsa alla panchina della viola.

De Rossi sembra essersi definitivamente allontanato dopo le smentite del patron Commisso. Di Francesco resta più una suggestione che una pista vera e proprio, visti gli ultimi risultati la società non vuole rischiare, e vuole affidarsi ad un degno condottiero, e Spalletti si pensa possa essere il profilo migliore per far nascere la Fiorentina del futuro, visti anche i risultati portati all’Inter.

Calciomercato Fiorentina: Mercato in entrata

Oltre al nuovo tecnico in casa viola si parla anche e soprattutto di mercato. Nelle ultime settimane sono stati fatti nomi dal calibro internazionale come Thiago Silva per la difesa, Nainggolan per il centrocampo, Mario Mandzukic e Mario Gotze per l’attacco. A parte il ninja, tutti e 3 i calciatori potrebbero arrivare a parametro 0.

Ma nelle ultime ore a Firenze spunta un nome nuovo per la difesa, si tratta del giovane difensore italiano, che ha fatto bene al suo primo anno in A con il Brescia, Andrea Cistana. Le trattative con il giocatore sono già partite e si trovano in fase avanzata, questa trattativa si può chiudere a breve.

Non solo Cistana, l’Inter ha proposto alla Fiorentina 2 giocatori che tanto piacciono al presidente Commisso, il primo è il sopracitato Nainggolan, già cercato dal club viola, e trattativa che può chiudersi positivamente, e poi si parla di Borja Valero, che ha già giocato con la maglia della Fiorentina, e che sarebbe pronto a tornare, per la sua felicità ed anche per quella dei tifosi.