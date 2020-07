Calciomercato Torino – Si tratta un attaccante con il Cagliari e si pensa ad un fantasista

Calciomercato Torino che può spiccare il volo da un momento all’altro, perchè sono tante le trattative che sta mettendo in piedi Cairo in prima persona con l’ausilio del ds Vagnati, una di queste porta al cagliaritano Joao Pedro, ma si pensa anche ad un colpo di fantasia.

La situazione Joao Pedro

Il Torino sa di dover rinforzare l’attacco e da tempo piace l’attaccante brasiliano del Cagliari Joao Pedro, che in questa stagione ha all’attivo 18 gol. Il calciatore piace anche a Giampaolo (che resta in pole per la panchina) e questo è un motivo in più per sferrare l’affondo.

Giulini, presidente del Cagliari chiede tra i 15-16 milioni di euro per il cartellino, la sensazione che a 13 si potrebbe anche chiudere. Molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore di indossare una nuova maglia nel nostro campionato.

Si sogna il colpo Perotti

Oltre all’allenatore e all’attacco, il duo Cairo-Vagnati sta cercando di convincere il fantasista della Roma Diego Perotti ad accettare Torino.

Perotti ha 32 anni e alle spalle una stagione travagliata a causa degli infortuni e la Roma è pronta a privarsi dell’argentino anche ad una cifra ragionevole, l’ostacolo più grande da superare è la richiesta dello stesso calciatore, il quale chiede lo stesso ingaggio che percepisce in giallorosso e cioè 3 milioni di euro.

La trattativa quindi può decollare solo nel caso le pretese del fantasista diminuiscano, altrimenti probabilmente il futuro di Perotti sarà lontano dall’Italia e dall’Europa, c’è infatti una richiesta per lui da Dubai dall’Al-Shabab .