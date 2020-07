Film Stasera in Tv – The Divergent Series: Allegiant – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Divergent Series: Allegiant. Produzione statunitense del 2016 per la regia di Robert Schwentke, con Shailene Woodley, Theo James, Zoe Kravit, Miles Teller nei ruoli principali. Terzo capitolo della saga che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo. In questo entusiasmante episodio tornano Tris, Quattro e tutti gli altri protagonisti della serie di Divergent, prima di scoprire quale sarà il loro destino nell’ultimo e imperdibile episodio (Ascendant).

The Divergent Series: Allegiant – Trama

Distrutto il regime che li opprimeva Tris e Quattro si trovano a dover affrontare un nuovo ordine, non meno inumano del precedente, che li spinge ad andare al di là delle barriere. Il mondo che trovano, ancora una volta non è dei migliori. Scoprono infatti di aver vissuto in una bolla, un esperimento, costantemente tenuto d’occhio. Il loro era il tentativo di riportare la razza umana all’originaria purezza, dopo troppi anni di ingegneria genetica che hanno contaminato le persone e avvelenato il pianeta con guerre spietate. Ora la Terra è un luogo proibitivo, solo alcuni grandi centri tecnologicamente avanzati rimangono vivibili. Lì l’élite cerca di ritornare alla normalità. Tris e la sua divergenza potrebbero essere il segreto di un ritorno alla purezza originale, lei è l’eletta ma dovrà guardarsi da come il potere desidera manipolarla.

Titolo Originale: The Divergent Series: Allegiant

Genere: Fantascienza

Durata: 2h

Anno: 2016

Paese: USA

Regia: Robert Schwentke

Cast: Shailene Woodley, Theo James, Zoe Kravit, Miles Teller

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre), alle ore 21.04 di oggi martedì 28 Luglio 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine degli episodi in replica di The Big Bang Theory.