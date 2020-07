Giorgio Manetti smaschera la redazione | Verità sconvolgente a Uomini e Donne

Giorgio Manetti smaschera la redazione e racconta il motivo per cui ha deciso di abbandonare di punto in bianco il programma di Uomini e Donne. L’ex cavaliere del parterre maschile del talk show infatti, non aveva mai spiegato le vere ragioni che giravano attorno alla sua decisione.

La conoscenza tra Gemma e Nicola Vivarelli ha scatenato in giorno Manetti una grandissima rabbia. Il motivo infatti, sembra essere molto semplice; più volte il comportamento dell’ex cavaliere all’interno di Uomini e Donne è stato criticato. Il suo modo di fare e il suo spirito libero hanno sempre scatenato commenti negativi per i telespettatori che, lamentavano la sua poca voglia di pensare al futuro una volta conosciuta una delle dame nel programma.

Ora che Gemma sta conoscendo un ragazzo molto più giovane di lei, Giorgio continua a domandarsi come sia possibile che, la redazione abbia accettato e abbia dato la possibilità a Nicola di poter scrivere alla dama.

Giorgio Manetti smaschera la redazione

L’ex cavaliere si dimostra stanco di vedere la sua ex fidanzata illudersi e farsi prendere in giro da Nicola che, invece dimostra sempre di più la sua voglia di stare con Gemma. Secondo Giorgio infatti, la redazione non avrebbe mai dovuto accettare che un ragazzo così giovane potesse aver modo di corteggiare una dama che, è molto più grande della sua età.

Secondo il punto di vista dell’ex cavaliere infatti, il suo modo di fare una volta chiesta la sua storia d’amore con Gemma, non stava più piacendo alla redazione che invece, ha spinto diverse volte Gemma nella conoscenza con Nicola. Intervistato al IlGiornale.it, Giorgio Manetti smaschera la redazione e spiega il vero motivo del suo abbandono.

Ex cavaliere rinnega Uomini e Donne

Durante l’intervista infatti, Giorgio afferma: “La domanda che mi faccio è: “ma a chi è venuta in mente questa idea?”. Quando io ero in trasmissione e avevo delle serate, incontravo spesso ragazze magari di 25 anni che volevano diventare mie corteggiatrici. Però mi dicevano che la redazione le aveva rifiutate perché troppo giovani per me. […] Come mai invece hanno proseguito con la storia di Gemma e Sirius?”.

Giorgio ha così voluto raccontare come ha deciso di abbandonare Uomini e Donne: “Sono stato chiarissimo con la redazione già nell’ultima stagione in cui ero lì. Venivo attaccato infondatamente per ogni cosa e non capivo perché. Senza arroganza ero un personaggio che alla trasmissione aveva portato tanto, avevo e ho tutt’ora una marea di persone che mi seguono in tutta Italia. Per questo sentendo quell’atmosfera mi chiedevo se avessi dato fastidio a qualcuno. […] Non è che mi hanno detto o fatto capire che il mio tempo era finito, anzi, però in studio c’era quell’atmosfera strana e io non capivo tutto l’astio nei miei confronti. Ad un certo punto ti rompi ed arrivi ad un bivio o decidi di rimanere e cominciare a recitare cambiando una corteggiatrice alla settimana o rimani fedele a te stesso, e io ho scelto la seconda opzione. […] Io non tornerò mai più in quello studio, perché se tornassi adesso mi sentirei totalmente fuori luogo”