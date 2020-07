Oroscopo di oggi, martedì 28 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi martedì 28 luglio 2020. Quali segni avranno più chance di successo questo martedì? E quali, invece, saranno frenati dalle insidie astrali? La Luna oggi transiterà nel segno dello Scorpione oggi e da lì ammiccherà ai Gemelli, al Cancro e naturalmente allo Scorpione. L’Ariete e il Leone dovranno tenere testa all’irruenza di Marte. Vuoi saperne di più? Leggi l’ oroscopo di oggi martedì 28 luglio 2020.

Oroscopo di oggi martedì 28 luglio 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi martedì 28 luglio 2020 l’Ariete avrà molta passione, merito di Marte amico, lo stesso Marte che pungolerà l’animo competitivo del Leone. Il Sagittario sarà traboccante di energia che dovrà canalizzare con intelligenza.

Oroscopo di oggi martedì 28 luglio 2020: segni di aria

Ottime opportunità di lavoro aspetteranno i Gemelli, mentre la Bilancia si sentirà profondamente tesa. L’Acquario, invece, dovrà fare i conti con una eccessiva stanchezza fisica.

Oroscopo di oggi martedì 28 luglio 2020: segni di terra

Il nervosismo del Toro salirà alle stelle, se non farà attenzione, anche la Vergine dovrà gestire la sua agitazione, soprattutto in coppia. Per questa giornata sarà meglio la via della diplomazia allo scontro diretto per il Capricorno.

Oroscopo di oggi martedì 28 luglio 2020: segni di acqua

Come indica l’oroscopo di oggi la Luna regalerà uno sguardo più ottimista al Cancro e una crescente voglia di amare allo Scorpione. I Pesci, invece, ritrovano la grinta dei momenti migliori: nulla potrà fermarli!