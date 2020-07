Annamaria cede all’amore | Antonio pieno di scuse a Temptation Island

Annamaria cede all’amore che prova nei confronti di Antonio e decide di uscire da Temptation Island insieme a lui. Il comportamento del suo fidanzato infatti, nonostante sia stato inaccettabile ha spinto Annamaria ha perdonarlo per l’ennesima volta confessando a Filippo Bisciglia quanto lei sia innamorata di lui.

Un falò di confronto anticipato molto acceso quello tra Annamaria e Antonio che, dopo diverse settimane è arrivato alla resa dei conti finale. Annamaria per l’intera permanenza all’interno del villaggio delle fidanzate ha visto, il suo fidanzato Antonio provarci son la single Ilaria, mancando così di rispetto nei confronti della sua compagna.

Tra di loro infatti, coccole, frasi importanti e frecciatine quasi erotiche hanno portato Annamaria a richiedere il falò di confronto anticipato pronta, a chiudere definitivamente la sua storia d’amore con il napoletano. Una scelta che, sembra ormai decisa fino a quanto, Antonio non ha ammesso i suoi errori promettendo alla sua compagna di essere cambiato.

Annamaria cede all’amore per Antonio

La fidanzata che all’interno del villaggio delle ragazze aveva più volte promesso di fargliela pagare a Antonio, si è dimostrata molto più “debole” di quello che realmente si credeva. Le parole di Antonio infatti, hanno fatto breccia nel suo cuore ancora innamorato, mettendo così da parte la grandissima delusione provata per diverse settimane.

Secondo il fidanzato Antonio infatti, il percorso all’interno di Temptation Island accanto alla single Ilaria gli ha dato la possibilità di capire tutti gli errori fatti con in passato con Annamaria. Antonio infatti ha utilizzato la tentatrice per capire quali secondo lui sono le azioni da fare e da non fare all’interno di una relazione.

Antonio convince Annamaria

Il fidanzato di Annamaria dopo vari tentativi sembra essere riuscito a convincere la sua fidanzata. Essa incerta della sua fedeltà si è trovata in grandissimo dubbio su quello che realmente voleva fare. Da una parte Annamaria non sembrava riuscire a perdonare gli sbagli commessi da Antonio, pronta ad abbandonare il docu-reality da sola.

Qualcosa però, le ha così fatto cambiare idea confessando al conduttore di accettare Antonio anche per i suoi difetti e per i suoi sbagli, decidendo così di uscire da Temptation Island insieme a lui. Un gesto che non è affatto piaciuto ai telespettatori che, volevano vedere un’Annamaria completamente diversa. Tutti speravano infatti che mettesse al primo posto l’amore per sé stessa e non quello per Antonio.