Karina Cascella contro Anna a Temptation Island: “Sei un mostro…”

By

Karina Cascella riserva una critica pesante nelle sue storie Instagram anche ad Anna che, all’interno del suo “viaggio nei sentimenti” si dimostra pronta a tutto per ottenere quello che vuole. Il fidanzato Adrea infatti, durante tutta la permanenza all’interno del villaggio dei fidanzati sembra subire ma soprattutto vedere un’Anna che non riconosce affatto, pronta a manipolarlo per ottenere quello che realmente cerca: Un figlio.

L’opinionista di moltissimi programmi firmati Mediaset infatti, attacca in maniera poco dolce Anna e si mostra contro qualsiasi cosa la donna dica all’interno del villaggio. Quali sono state le sue parole su Instagram?

Karina Cascella contro Anna

L’opinionista è stanca di guardare a Temptation Island coppie che, deridono e manipolano i propri patner tanto da sfogarsi all’interno delle sue storie Instagram. Karina Cascella infatti, si scaglia contro Anna per le parole affermate durante la puntata di ieri.

Anna a Temptation Island ha fin da subito creato un vero e proprio piano diabolico per incastrare il suo fidanzato Andrea, cercando di ottenere a tutti i costi un figlio. La fidanzata di Andrea infatti, ha confessato di essere pronta a un nuovo figlio a differenza del fidanzato che, non si sente ancora pronto per creare una famiglia.

Entrambi con punti di vista completamente differenti stanno affrontando l’ultima settimana a Temptation Island con dubbi e perplessità. Anna durante la puntata di ieri però, si è lasciata scappare una frase che, ha spiazzato tutti i telespettatori compresa Karina Cascella.

Opinionista nel pieno della rabbia

Anna durante la puntata di ieri, ha spiegato che Andrea non le ha mai regalato davvero quello che realmente voleva, sottolineando la fedina di diamanti che, non ha mai ricevuto dal proprio fidanzato.

Questo per Anna sarebbe uno dei gesti più importanti e a cui Andrea ha detto di “no” mettendo così, secondo la sua fidanzata, dei paletti nella loro relazione.

Le affermazioni di Anna a Temptation Island hanno scatenato l’ira di Karina Cascella che, dopo essersi sfogata nei confronti di Pietro Delle Piane, ha voluto scagliarsi anche contro di lei. Le parole che l’opinionista ha affermato sul suo conto non sono state affatto delicate: “Si perché una Fedina di brillanti quindi un bene materiale, è più importante del fatto che un uomo ti aiuti in tutto, specie con le tue bambine!? Ma questa qui è un mostro. Ma come parla? Ma cosa dice? Ma menomale che il padre gli sta dietro! Lo faresti a pezzi!”