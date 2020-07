Sassuolo – Genoa – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Al Mapei Stadium va in scena la gara Sassuolo-Genoa per la 37^ giornata di campionato di Serie A.

Il Genoa, a due giornate dal termine del campionato, è a quattro punti dal terzultimo posto tenuto dal Lecce e cerca gli ultimi punti per la salvezza

Il Sassuolo, come sempre, giocherà comunque a viso aperto per fare risultato e portare al termine un campionato comunque molto positivo. Inoltre la squadra di mister Zerbi deve difendere la propria posizione sia per il market pool che per la prossima edizione di Coppa Italia, che li vedrebbe entrare in gioco dagli ottavi. Hanno due punti di vantaggio sulle dirette concorrenti Verona, Bologna e Parma.

Sassuolo – Genoa – Probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Romero; Ankersen, Behrami, Schone, Lerager, Criscito; Pandev, Pinamonti.

Sassuolo – Genoa – Pronostico

Sassuolo e Genoa sono entrambe in cerca di punti per obiettivi differenti ma per arrivare ai propri obiettivi potrebbe servire anche un solo punto. Per questo motivo il nostro pronostico è X

Sassuolo – Genoa – Dove vederla in tv e streaming

La gara Sassuolo-Genoa, con fischio d’inizio ore 19:30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky, sul canale 253 di Sky Sport mentre in diretta streaming sarà visibile su Sky Go su tutti i dispositivi e per gli abbonati Sky.