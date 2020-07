Calciomercato Cagliari – Si pensa alla nuova stagione tra acquisti e cessioni imminenti

In casa rossoblu il tema che tiene banco in questi giorni è sicuramente la scelta del nuovo allenatore: in pole position ci sono Di Francesco e Liverani e come seconda scelta Roberto D’Aversa e Vincenzo Italiano.

Nonostante tutto la dirigenza sta guardando il mercato sia italiano che estero per iniziare a costruire la rosa per la prossima stagione tenendo conto anche delle offerte che arrivano dai vari club per i giocatori già in rosa.

In difesa si pensa a riportare a Cagliari Nicola Murru dopo tre anni dal suo trasferimento a Genova che portò in maglia rossoblu Luca Cigarini.

Sempre sul fronte difensivo si guarda con interesse il terzino offensivo, che può giocare anche come esterno di centrocampo. Hasan Ali Kildirim, classe ’89, in scadenza di contratto con il Fenerbahce.

Cessioni

Sul fronte cessioni l’attaccante Leonardo Pavoletti, dopo essere rimasto fermo per tutta la stagione per il doppio infortunio ai legamenti del ginocchio, potrebbe non essere certa la sua riconferma visto anche l’interessamento di qualche club di serie A.

Per Luca Cigarini sembra essere stato già deciso il suo addio da diverso tempo. Su di lui il Monza ha proposto, da tempo, un biennale ma si sono interessate al regista cagliaritano anche Benevento, Bologna e Verona.

Per Cristian Oliva ci sarebbe il Talleres, club che milita nel massimo campionato argentino e che già da gennaio avrebbe provato a far arrivare in sudamerica il regista uruguaiano. Trattativa che appare difficile visto che il Cagliari punta sul centrocampista uruguaiano per la prossima stagione visto l’addio di Cigarini.